Ученые зафиксировали мощные вспышки на Солнце

Две вспышки предпоследнего класса мощности зафиксированы на Солнце в воскресенье, 8 февраля. Об этом сообщается на сайте Института прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Первая вспышка класса M1.8 продолжительностью восемь минут была зарегистрирована в 14:18 мск, вторая — M1.7 продолжительностью 28 минут в 14:43 мск.

Накануне сообщалось, что один из самых мощных эпизодов солнечной активности в XXI веке неожиданно завершился, так и не достигнув рекордных значений. Активная область Солнца под номером 4366, которая с начала февраля демонстрировала крайне высокую активность, резко перестала производить вспышки. Еще 4 и 5 февраля по московскому времени в этом регионе фиксировали по 11 вспышек классов M и X, однако уже в пятницу их число сократилось до нуля. С началом выходных график активности фактически выровнялся.

При этом активная область 4366 останется в зоне видимости Земли еще как минимум пять суток и теоретически сохраняет шанс побить рекорд. Для этого ей необходимо за это время произвести еще две вспышки уровня не ниже M1.0.

Ранее ученые сообщили об «очень сильном взрыве» на обратной стороне Солнца.