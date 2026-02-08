Размер шрифта
Общество

Москвичам рассказали, как вести себя при встрече с диким лосем

Природоохранный департамент Москвы призвал не подходить к диким лосям
maria.k.s/Shutterstock/FOTODOM

При встрече с лосем или другим диким животным на окраинах Москвы надо сохранять спокойствие, держаться на расстоянии от 30 метров и двигаться плавно. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

«Не пытайтесь покормить, сфотографироваться вблизи и ни в коем случае не преследуйте животное», — предостерегли чиновники.

По их словам, сотрудники департамента постоянно отслеживают популяции столичной фауны и, если нужно, подкармливают.

«Наблюдать за дикой природой лучше с безопасного расстояния — через объектив фотоаппарата или на организованных экологических маршрутах под руководством специалистов», — добавили в департаменте.

Из-за аномальных февральских морозов лоси стали часто выходить из подмосковных лесов: зоолог Владимир Ефременко пояснил, что они ищут пищу взамен привычного корма, скрытого замерзшим снегом. В целом, по данным департамента природопользования, в Москве зимой можно встретить до 20 видов животных.

Ранее крупного спокойного лося видели прямо рядом со станцией МЦК.
 
