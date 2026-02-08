Размер шрифта
Во Франции начались военные учения ORION 2026

Parisien: Франция и ее союзники начали военные учения с более чем 12 тыс. солдат
John Leicester/AP

Франция и ее союзники начинают активную фазу военных учений ORION 2026, в которых будут задействованы более 12 тысяч военнослужащих. Об этом сообщает Parisien.

В публикации отмечается, что треть военных прибыли из других стран, союзных Парижу. В период с 8 февраля по 30 апреля они будут постепенно развернуты на территории Франции.

Также в рамках учений будут задействованы 140 самолетов и вертолетов, более 1,2 тыс. беспилотников, 2150 единиц техники, включая бронетранспортеры и танки, а также авианосец «Шарль де Голль».

Со стороны Франции в рамках учений будут задействованы 12 министерств, так как маневры предполагают обеспечение информационной безопасности, противодействие электромагнитным угрозам, а также спутниковую разведку, отмечает издание.

В начале февраля французские военные прошли тренировку в симуляции «Битвы за Москву» в ходе командно-штабных учений, на которых были отработаны сценарии исторических сражений.

Ранее британские и американские танки развернули рядом с границей России для учений.
 
