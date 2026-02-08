Президент США Билл Клинтон просил Венгрию напасть на Сербию, но получил отказ. Об этом сообщил венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с жителями Сомбатхея, передает Telex.
По словам главы правительства Венгрии, суть этой истории, которую он раньше никогда не рассказывал публично, в умении сказать «нет», когда речь идет о войне.
Орбан утверждает, что в 1999 году, когда он впервые занял пост премьера, Клинтон позвонил ему и попросил «обстреливать Сербию через Воеводину вплоть до Белграда».
На вопрос о судьбе сотен тысяч живущих в Воеводине венгров президент США якобы ответил, что готов обсудить детали лично на саммите НАТО через неделю, но потом больше не поднимал эту тему.
«Если бы у нас был премьер-министр, который мог бы говорить только: «Да, сэр», мы бы погрязли в войне по уши», — заключил Орбан.
Эта история уже звучала публично — только из уст сербского лидера Александра Вучича. В 2022 году он рассказал ее, сославшись на Орбана. По его словам, с просьбой об ударах по сербской территории обращался не только президент США, но и власти Британии.
Ранее в Госдуме обвинили США в попытке устроить госпереворот в Сербии.