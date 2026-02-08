Орбан: в 1999 году Клинтон просил Венгрию ударить по Сербии до Белграда

Президент США Билл Клинтон просил Венгрию напасть на Сербию, но получил отказ. Об этом сообщил венгерский премьер Виктор Орбан на встрече с жителями Сомбатхея, передает Telex.

По словам главы правительства Венгрии, суть этой истории, которую он раньше никогда не рассказывал публично, в умении сказать «нет», когда речь идет о войне.

Орбан утверждает, что в 1999 году, когда он впервые занял пост премьера, Клинтон позвонил ему и попросил «обстреливать Сербию через Воеводину вплоть до Белграда».

На вопрос о судьбе сотен тысяч живущих в Воеводине венгров президент США якобы ответил, что готов обсудить детали лично на саммите НАТО через неделю, но потом больше не поднимал эту тему.

«Если бы у нас был премьер-министр, который мог бы говорить только: «Да, сэр», мы бы погрязли в войне по уши», — заключил Орбан.

Эта история уже звучала публично — только из уст сербского лидера Александра Вучича. В 2022 году он рассказал ее, сославшись на Орбана. По его словам, с просьбой об ударах по сербской территории обращался не только президент США, но и власти Британии.

Ранее в Госдуме обвинили США в попытке устроить госпереворот в Сербии.