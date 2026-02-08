Песня Кати Лель стала хитом в Индонезии

Песня Кати Лель «Мой мармеладный» стала хитом в Индонезии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на индонезийское сообщество Rusfluence.

По данным издания, композиция российской певицы стала вирусной в зарубежных соцсетях. Индонезийцы придумали особенный танец для трека, который распространяется в сети.

В 2023 году песня Кати Лель «Мой мармеладный», записанная в 2004-м, стала хитом в соцсети TikTok — иностранцы одевались в меховые шапки и шубы, изображая русский стиль, и танцевали под хит 2004 года.

11 февраля 2025 года президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России певице Кате Лель. До этого она стала народной артисткой Чечни и народной артисткой Кабардино-Балкарии.

В январе 2026-го Катя Лель призналась, что собирается в путешествие в Тибет. Певица планирует взобраться на гору Кайлас в мае 2026 года. Артистка хочет познать «сакральную энергию» Тибета.

По словам Лель, она уже начала подготовку к восхождению вместе со своими друзьями и единомышленниками.

Ранее Катя Лель подтвердила, что подруга Леры Кудрявцевой сняла НЛО.