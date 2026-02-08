Посол рассказал, для чего Зеленский продолжит «морозить» украинцев

Президент Владимир Зеленский готов «морозить» жителей Украины, чтобы попытаться выклянчить побольше денег у Европы. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, пока у украинских властей есть возможность перераспределять потоки электроэнергии, они будут направляться на военные сборочные и ремонтные производства, а население будет снабжаться по остаточному принципу.

«Более того, и Сибига, и Зеленский готовы морозить свое население ровно столько, сколько будет нужно, если они учуют, что под сурдинку этой рукотворной трагедии можно выманить еще денег из карманов европейских налогоплательщиков и еврофондов», — написал Мирошник.

До этого атомщики вынужденно снизили мощность всех АЭС на территории Украины после массированного удара российских войск. Дефицит мощности в энергосистеме существенно увеличился, предупредила компания «Укрэнерго». По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, под удар попала «основа энергосети» — подстанции и воздушные линии 750 кВ и 330 кВ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Киеве увеличилось количество домов без отопления.