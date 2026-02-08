Протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде отклонили

Коростелев остался четвертым в олимпийском скиатлоне, француза не наказали

Судьи оставили без изменения результат французского лыжника Матиса Деложа в мужском скиатлоне на Олимпийских играх.

В эфире Okko Коростылев заявил, что французский спортсмен должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры. Российская сторона подала протест из-за нарушения правил французским лыжником Матисом Деложем в скиатлоне. Судьи пересматривали момент с нарушением и приняли решение не забирать серебряную медаль у Деложа.

Победителем гонкистал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.

7 февраля россиянка Дарья Непряева приняла участие в скиатлоне и финишировала на 17-м месте, уступив победительнице гонки Фриде Карлссон из Швеции 3:56.1. При этом во время гонки российская спортсменка допустила падение.

Ранее Коростелев столкнулся с норвежцем во время олимпийской гонки.