Названа причина самоубийства Алии Галицкой

Адвокат Бутырина: Алия Галицкая покончила с собой из-за суда 10 февраля
Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области»

Покончившая с собой Алия Галицкая, подозреваемая в вымогательстве у предпринимателя Александра Галицкого от $160 до 300 млн, официально не была его женой, сообщила «Известиям» адвокат инвестора Анна Бутырина.

По ее словам, причиной самоубийства женщины стало слушание по разделу имущества между партнерами, которое должно было состояться 10 февраля.

В начале февраля женщина была арестована Истринским судом в рамках уголовного дела о вымогательстве и клевете. По версии следствия, она вместе с неустановленными лицами требовала у Галицкого крупную сумму денег, угрожая распространением компрометирующей информации. Ей могло грозить до 20 лет тюрьмы.

8 февраля в СМИ появилась информация о том, что Галицкая была обнаружена мертвой в изоляторе временного содержания Истры накануне. В качестве основной версии назывался суицид.

Издание Life.ru со ссылкой на данные следствия также отмечало, что Галицкая не состояла в браке с инвестором, поскольку в декабре 2025 года суд штата Невада в США признал их брачный союз недействительным, указав, что стороны не имеют друг к другу материальных или иных претензий.

Ранее Алия Галицкая оставила предсмертную записку.
 
