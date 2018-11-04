В Москве неизвестные с оружием украли у подростка зажигалку

Четверо неизвестных на западе Москвы украли у восьмиклассника зажигалку, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошел на Мичуринском проспекте.

«Прибывшими сотрудниками полиции установлено, что четверо неизвестных, угрожая учащемуся неустановленным предметом, открыто похитили у него зажигалку и скрылись», — говорится в сообщении.

Материальный ущерб составил около 3 тыс. руб. Один из подозреваемых был задержан.