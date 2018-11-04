СМИ: Киев зря арестовал «российский» сухогруз

Среди членов экипажа сухогруза Comet, арестованного Киевом как «ответ на российские санкции», всего один гражданин России, передает «Таймер».

По данным издания, большая часть экипажа являются украинцами, в том числе и капитан арестованного судна. Гражданином России является лишь второй помощник капитана.

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Как отмечается, сухогруз является собственностью компании из Голландии, ходит под флагом Либерии и управляется сингапурской компанией. Также сообщается, что груз транспортировался в режиме «free on board», то есть ответственность за него лежит на получателе — компании из Бельгии.

Ранее сообщалось, что Украина арестовала в Мариуполе следовавшее из России в Бельгию судно.