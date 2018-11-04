В Москве проверяют гостиницу «Космос» из-за звонка о бомбе

Полиция проверяет информацию анонима об угрозе взрыва в здании на северо-востоке города, где располагается гостиница «Космос», передает агентство городских новостей «Москва».

«Поступил анонимный звонок: неизвестный сообщил, что по адресу: проспект Мира, д. 150, где расположена гостиница «Космос», находится бомба», — сказал источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что на месте находятся экстренные службы города, в том числе кинологи, которые проверяют данную информацию.