СМИ раскрыли подробности изнасилования коллеги полицейских из Уфы

Перед изнасилованием девушки-дознавателя в отделении полиции в Уфе произошла потасовка из-за мужчины, сообщает сайт «kp.ru» со ссылкой на источник.

По словам источника, в ночь инцидента потерпевшая вошла в кабинет к коллегам месте с подругой. Источник заявил, что обе девушки испытывали симпатию к одному из сотрудников полиции, подозреваемому в изнасиловании. На этой почве между девушками произошла потасовка, после чего подруга потерпевшей покинула кабинет.

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Ранее всех трех фигурантов дела об изнасиловании дознавателя в Уфе арестовали.

По данным следствия, трое полицейских в ночь на 30 октября изнасиловали в помещениях миграционного отдела МВД 23-летнюю коллегу.