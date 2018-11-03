СМИ: при поисках разбившегося в Индонезии Boeing погиб водолаз

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Во время подводной операции по поискам разбившегося самолета Boeing 737 MAX 8 погиб 48-летний индонезийский спасатель Сиарул Анто, пишет газета Straits Times.

Издание сообщает, что инцидент произошел 2 октября в 16.30 по местному времени (12.30 мск).

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По предварительным данным, причиной смерти мужчины стала декомпрессия.

Как отмечается, спасатель был опытным водолазом и участвовал в поисковых операциях после катастрофы самолета в Яванском море в 2014 году, при многочисленных инцидентах с паромами, а также в индонезийском городе Палу, который в сентябре пострадал от цунами.

Ранее сообщалось, что в Индонезии подняли на поверхность «черный ящик» разбившегося Boeing.