Станцию метро Киева закрыли из-за сообщения о бомбе
В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро «Майдан Независимости», передает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Как отмечается, в полиции информацию о минировании не прокомментировали.
«Станция «Майдан Незалежности» плюс пересадка на станцию «Крещатик» закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Киевскую полицию поступило сообщение о минировании двух вокзалов.