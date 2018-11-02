Станцию метро Киева закрыли из-за сообщения о бомбе

В Киеве из-за сообщения о минировании закрыли станцию метро «Майдан Независимости», передает «112 Украина» со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

Как отмечается, в полиции информацию о минировании не прокомментировали.

«Станция «Майдан Незалежности» плюс пересадка на станцию «Крещатик» закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевскую полицию поступило сообщение о минировании двух вокзалов.