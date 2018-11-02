Константинополь объявил о конце Московского патриархата на Украине

Представитель Константинопольского патриархата архиепископ Телмисский Иов заявил, что после решений Вселенского патриарха Варфоломея по Украине Московского патриархата в этой стране больше не существует, передает «Би-би-си Украина».

По его словам, теперь все православные на Украине подпадают под юрисдикцию Константинополя.

Реклама

Он рассказал, что «с канонической точки зрения» это означает, что на Украине Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) больше не существует. Все архиереи на Украине теперь являются архиереями Вселенского престола.

Он призвал своих «собратьев» из Русской церкви вернуться к единению со Вселенским патриархатом и перестать угрожать расколом.

По его словам, обвинения в адрес Константинополя, которые звучат из Москвы, беспочвенны и основаны на незнании церковных канонов.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл нашел «заказ» на разрушение единства православной церкви.