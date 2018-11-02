Суд арестовал второго подозреваемого в изнасиловании дознавательницы в Уфе

Кировский суд Уфы заключил под стражу второго фигуранта дела о групповом изнасиловании дознавательницы, передает РИА «Новости».

«Арестован второй экс-полицейский, подозреваемый в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе», — сообщили в Следственном комитете.

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Ранее суд Уфы принял решение о помещении под арест до 31 декабря 2018 года первого из трех бывших полицейских, подозреваемых по делу о групповом изнасиловании.

В ночь на 30 октября в Уфе трое полицейских изнасиловали свою 23-летнюю коллегу, которая работала вместе с ними в должности дознавателя. Изнасилование произошло в помещениях миграционного отдела МВД России по региону. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.