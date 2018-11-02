Самолет Air France вернулся в Париж из-за отсутствия разрешения на пролет над Россией

Самолет французской авиакомпании Air France совершил разворот во время полета во Вьетнам из-за отсутствия разрешения на вход в воздушное пространство России, передает Europe 1.

По словам одной из пассажирок самолета, капитан объявил об отсутствии разрешения на полет над частью территории России, после чего развернул самолет в Париж.

Капитан самолета заявил, что не сталкивался ранее с подобными ситуациями. Представители авиакомпании предположили, что причиной произошедшего могла стать компьютерная ошибка.