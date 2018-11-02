Житель Саранска украл и продал 18 тонн шоколада из-за долгов

Водитель-экспедитор вывез более 18 тонн шоколада на грузовике с прицепом с автостоянки, который позднее продал для уплаты долгов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА «Новости».

Преступление было совершено в августе 2016 года. Отмечается, что 54-летний водитель-экспедитор, являющийся материально-ответственным лицом, нанес ущерб на сумму около 2,5 млн рублей.

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«Следственным управлением УМВД России по Саранску окончено предварительное расследование уголовного дела. В настоящее время оно направлено в суд для рассмотрения по существу», — заявила Волк.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет в соответствии с ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение или растрата).

Ранее СМИ сообщили, что любовь россиян к шоколаду грозит дефицитом какао в мире.