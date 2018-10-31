Путину доложили о взрыве у здания ФСБ в Архангельске

Президенту России Владимиру Путину доложили о взрыве который произошел у здания ФСБ в Архангельске, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Что касается расследования, исполнителей этого взрыва, наверное, эта информация будет по линии Федеральной службы безопасности представлена. Президенту доложено, безусловно», — сказал Песков.

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Ранее сообщалось, что у погибшего при взрыве в здании ФСБ в Архангельске взорвался в руках неустановленный предмет.

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