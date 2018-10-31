В Индонезии нашли предполагаемые обломки потерпевшего крушение Boeing

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В Индонезии смогли обнаружить предполагаемые обломки самолета Boeing 737 MAX, потерпевшего крушение у берегов страны. Об этом пишет The Jakarta Post.

Как отмечается, ВМС страны нашли под водой объект, длина которого составляет примерно 20 м. Он находится на глубине 32 м к северо-востоку от Джакарты.

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Ранее глава вооруженных сил Индонезии заявил об обнаружении фюзеляжа самолета, потерпевшего крушение у берегов Индонезии.

Самолет 29 октября выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров примерно через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек. Ведется поисково-спасательная операция.