Филлипинок задержали на вечеринке в честь Хеллоуина в Саудовской Аравии

Семнадцать филлипинских женщин-рабочих задержали на вечеринке в честь Хеллоуина в Саудовской Аравии, сообщает »Би-би-си» со ссылкой на МИД Филлипин.

Отмечается, что женщины были взяты под стражу сотрудниками разведывательных служб Саудовской Аравии после того, как жители соседней квартиры пожаловались на шум во время вечеринки.

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Причина ареста не сообщается. Однако в министерстве иностранных дел Саудовской Аравии отметили, что законы страны запрещают мужчинам и женщинам, несвязанным родственными или брачными отношениями, появляться вместе в общественном месте.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии 11 принцев задержали за протесты в королевском дворце.