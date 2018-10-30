Девять человек погибли из-за шторма в Италии

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Жертвами стихии в Италии за три дня стали девять человек, сообщает Reuters.

Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил о том, что исключительно плохая погода принесла стране «драматические потери». Помимо девяти погибших, четыре человека получили серьезные травмы, еще один пропал без вести.

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Также сообщается, что ночью под воздействием сильного ветра были разрушены защитные стены на приморском курорте Рапалло на северо-востоке страны. В результате волна затопила яхты и нанесла серьезный урон в районе порта.

Ранее сообщалось, что из-за штормовых ветров три четверти Венеции ушло под воду.