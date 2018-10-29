Число раненных при взрыве в Тунисе увеличилось вдвое

Министр внутренних дел Туниса Хишам Фурати заявил, что в результате взрыва, устроенного в центре столицы страны террористкой-смертницей, пострадали 20 человек, передает государственное радио Shems FM.

Как отмечается, среди пострадавших 15 сотрудников правоохранительных органов. Еще пятеро являются гражданскими лицами, в их числе двое детей.

Реклама

По словам Фурати, в настоящее время десять сотрудников службы безопасности остаются в больницах. Состояние мирных жителей не уточняется.

Днем 29 октября в центре столицы Туниса на проспекте Хабиба Бургиба террористка-смертница устроила взрыв. Подчеркивается, что она носила хиджаб.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Тунисе были ранены восемь полицейских и один мирный житель.