Суд закрыл дело против убитого экс-депутата Вороненкова

Тушинский суд Москвы закрыл уголовное дело в отношении бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова, который был убит в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, суд оставил гражданский иск потерпевшего по делу без рассмотрения.

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Ранее сообщалось, родственники Вороненкова дали согласие на закрытие уголовного дела.

Как отмечалось, потерпевший по делу бизнесмен Отари Кобахидзе выразил уверенность в том, что Вороненков еще жив, и возразил против прекращения дела.