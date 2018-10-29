Президент Индонезии прокомментировал крушение самолета

<img src="//img.gazeta.ru/files3/863/12038863/upload-RTX6GY36-pic905-895x505-71138.jpg">

Президент Индонезии Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета у побережья страны. Об этом сообщает The Straits Times.

По его словам, в настоящее время власти Индонезии сосредоточены на поисковых операциях.

Он также поручил Национальному комитету по безопасности на транспорте Индонезии начать расследование крушения.

Реклама

Ранее сообщалось, что после предыдущего полета разбившегося в Индонезии самолета экипаж заявил о технической проблеме на борту.

Самолет выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек. Ведется поисково-спасательная операция.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в режиме онлайн.