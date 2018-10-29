В авиакомпании раскрыли число часов налета пилотов упавшего самолета

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Авиакомпания Lion Air сообщила, что у пилотов самолета Boeing 737, который потерпел крушение у берегов Индонезии, было около пяти-шести тысяч часов налета, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

«Капитан самолета имел около шести тысяч часов налета, второй пилот — более пяти тысяч часов налета», — говорится в тексте заявления.

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Ранее стали известны предварительные данные о россиянах на борту упавшего самолета.

Самолет выполнял рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка и пропал с радаров через 10 минут после взлета. На борту авиалайнера находились 189 человек. Ведется поисково-спасательная операция.

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