Власти китайской провинции запретили туристам фотографироваться с пандами

Власти провинции Сычуань, расположенной на Юго-Западе Китая, опубликовали предупреждение о запрете туристам приближаться к пандам, кормить их и фотографироваться за деньги. Об этом пишет газета China Daily.

По данным издания, с целью пресечения нарушений запрета в питомниках на территории Сычуани установлены камеры круглосуточного наблюдения.

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Сообщается, что запрет касается заповедников и центров, в которых содержатся большие панды, им запретили любые виды коммерческой деятельности с этими животными.

Как отмечается, защитники панд в Китае давно выступали против того, чтобы посетители заповедников подходили к ним близко, поскольку животные, находящиеся под угрозой исчезновения, могут заразиться от туристов.

Ранее стало известно, что сотрудника Московского зоопарка направили в Китай учиться правильно обнимать панд.