Число пострадавших при наводнении на Кубани возросло до 138
Число пострадавших в результате проливных дождей и схода селей в Краснодарском крае возросло до 138 человек, шестеро погибли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте ЧС.
«Пострадали 144 человека, шесть из них погибли», — сообщил он.
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Ранее МЧС сообщало о тринадцати пострадавших. Судьба одного человека остается неизвестной.
Президент России Владимир Путин распорядился оказать помощь пострадавшим на Кубани.