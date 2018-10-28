Напавшему на синагогу в США предъявили обвинения

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В США прокуратура предъявила подозреваемому в нападении на синагогу в Питтсбурге обвинения по 29 пунктам. Об этом сообщает CBS News.

По данным телеканала, стрелку, в частности, предъявили обвинения в религиозных взглядах, приведших к смерти.

Как отмечается, мужчину также обвинили в применении огнестрельного оружия с целью убийства в момент совершения преступления.

Ранее сообщалось, что устроившему стрельбу в синагоге Питтсбурга грозит смертная казнь.