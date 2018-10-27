Мужчина попытался совершить самоподрыв в здании правительства Армении

Пресс-секретарь Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Самсон Галтсян сообщил, что в субботу, 27 октября, мужчина с гранатой попытался проникнуть в здание правительства Армении, чтобы совершить там самоподрыв, передает РИА «Новости».

По данным Sputnik Армения, мужчина пошел на преступление из-за скопившихся долгов. Подозреваемый потребовал оказать ему финансовую помощь, угрожая в противном случае взорвать гранату типа «Ф1».

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«Мужчина 1975 года рождения вошел сегодня в здание правительства Армении с гранатой с целью самоподрыва, но был обезврежен сотрудниками службы безопасности здания», — сказал Галтсян.

Как отмечается, сотрудники СНБ на данный момент уже задержали подозреваемого.

Ранее сообщалось, что на особняк экс-главы кассационного суда Армении напали люди с автоматами.