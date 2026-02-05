Полежайкина намеренно вырезали из новых «Папиных дочек»: «Дешевле, чем оставить»

Актер Казаков признался, что его вырезали из новых «Папины дочек» из-за денег

Актер Михаил Казаков сообщил, что его вырезали из сериала «Папины дочки. Новые» на фоне скандала с супругой. Его слова передает «Абзац».

В октябре прошлого года Казаков подал в суд на бывшую жену Елену. Актер утверждал, что сын после развода остался жить с ним, а дочь — с матерью. Затем СМИ обнаружили, что актер «Папиных дочек» находится в реестре должников по алиментам из-за обоих детей.

13 января 2026 года «Газета.Ru» выяснила, что Казаков попал в запущенный на «Госуслугах» реестр злостных неплательщиков алиментов. Его долг на тот момент составлял 216 303,56 рубля. Потом стало известно, что имущество актера объявлено в розыск из-за долгов.

Однако сам Казаков не считает себя должником. В беседе с «Абзацем» актер заявил, что из судебных споров с супругой он вышел победителем.

«Все поржали, особенно суды, учитывая то, что ребенок проживает со мной», — уверил он.

Актер возмутился, что, несмотря на это, его вырезали из сериала «Папины дочки. Новые». По его словам, на канале ему объяснили свое решение финансовым вопросом.

«Мне позвонило руководство канала и сказало: «Михаил, вы извините, нам дешевле вас вырезать, чем оставить», — заявил он.

В сериале «Папины дочки» Казаков сыграл роль одноклассника и молодого человека Галины Сергеевны — Ильи Полежайкина. Также с 2002 по 2009 год он снимался в юмористическом киножурнале «Ералаш».

