Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Культура

Полежайкина намеренно вырезали из новых «Папиных дочек»: «Дешевле, чем оставить»

Актер Казаков признался, что его вырезали из новых «Папины дочек» из-за денег
START/СТС

Актер Михаил Казаков сообщил, что его вырезали из сериала «Папины дочки. Новые» на фоне скандала с супругой. Его слова передает «Абзац».

В октябре прошлого года Казаков подал в суд на бывшую жену Елену. Актер утверждал, что сын после развода остался жить с ним, а дочь — с матерью. Затем СМИ обнаружили, что актер «Папиных дочек» находится в реестре должников по алиментам из-за обоих детей.

13 января 2026 года «Газета.Ru» выяснила, что Казаков попал в запущенный на «Госуслугах» реестр злостных неплательщиков алиментов. Его долг на тот момент составлял 216 303,56 рубля. Потом стало известно, что имущество актера объявлено в розыск из-за долгов.

Однако сам Казаков не считает себя должником. В беседе с «Абзацем» актер заявил, что из судебных споров с супругой он вышел победителем.

«Все поржали, особенно суды, учитывая то, что ребенок проживает со мной», — уверил он.

Актер возмутился, что, несмотря на это, его вырезали из сериала «Папины дочки. Новые». По его словам, на канале ему объяснили свое решение финансовым вопросом.

«Мне позвонило руководство канала и сказало: «Михаил, вы извините, нам дешевле вас вырезать, чем оставить», — заявил он.

В сериале «Папины дочки» Казаков сыграл роль одноклассника и молодого человека Галины Сергеевны — Ильи Полежайкина. Также с 2002 по 2009 год он снимался в юмористическом киножурнале «Ералаш».

Ранее сообщалось, что дети Михаила Ефремова устроились на работу.
 
Теперь вы знаете
Службы доставки и фастуд: какие сайты и сервисы работают даже офлайн — свежий белый список
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!