Россиянка расправилась с родственником, решив, что ее хотят продать в рабство

Якутянка напала с ножом на двух родственником из-за страха попасть в рабство
В Якутии женщина напала на двух мужчин с ножом, решив, что ее хотят продать в рабство. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

Инцидент произошел 20 сентября 2025 года в поселке Чульман. Было установлено, что 52-летняя местная жительница весь день употребляла алкоголь с двумя дальними родственниками. Находясь в состоянии опьянения, она необоснованно решила, будто они планируют продать ее в рабство.

Оказавшись с ними на лестничной площадке в подъезда дома по улице Циолковского, женщина нанесла каждому по удару кухонным ножом в спину.

В результате мужчина 1993 года рождения не выжил, второй пострадавший, родившийся в 1963 году, остался в живых благодаря профессиональной медицинской помощи.

Суд в Нерюнгри учел признание вины и раскаяние женщины. Ей назначили 10 лет лишения свободы в колонии общего режима, признав виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ и по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ранее женщина отрезала мужу гениталии и отправилась за покупками.
 
