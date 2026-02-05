Российские военные нанесли поражение расчету особо жестокого батальона беспилотных систем «Рэгби тим» во главе с его командиром в Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В Харьковской области бойцы «Севера» вычислили позицию расчета БПЛА батальона беспилотных систем «Рэгби тим» 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ и уничтожили ее вместе с командиром», — заявил источник.

По словам собеседника агентства, это подразделение славится особой жестокостью в отношении российских военных. Отмечается, что бойцы батальона намеренно снимали видеозаписи попаданий дронов для дальнейшей публикации этих кадров в своих соцсетях.

21 января подразделения российской группировки войск «Центр» нанесли поражение бригаде спецназначения «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), которая входит в состав Нацгвардии Украины.

По данным Минобороны РФ, бойцы также нанесли удары по формированиям трех других бригад Нацгвардии и восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Белицкое, Артемовка, Торецкое, Новопавловка, Гришино и Удачное Донецкой народной республики (ДНР), а также Федоровское и Новоподгородное Днепропетровской области.

Ранее российские военные уничтожили группу офицеров элитного батальона ВСУ «Волки да Винчи».