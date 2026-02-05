Лавров прокомментировал обострение отношений США и Ирана

России небезразлично, как развивается нынешняя ситуация с осложнением на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT.

Дипломат напомнил, что Иран является близким партнером России и соседом.

«И, конечно, нам небезразлично, как развиваются события сейчас», — сказал Лавров, отвечая на вопрос про обострение отношений США и Ирана.

28 января президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения. При этом детали этого возможного соглашения с Исламской Республикой не были озвучены американским лидером. В то же время американские официальные лица заявляют, что выдвинули иранцам три требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его запасов, ограничение количества баллистических ракет, и прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Ранее Иран заявил о повышенной боевой готовности после усиления американского военного присутствия на Ближнем Востоке.