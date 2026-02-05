Размер шрифта
В Финляндии призвали обойтись без НАТО в гарантиях безопасности для Украины

Глава МИД Финляндии призвала не сравнивать гарантии Киеву с пятой статьей НАТО
Virginia Mayo/AP

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен призвала американских чиновников не описывать будущие гарантии безопасности Украине как «подобные пятой статье Устава НАТО». Об этом сообщает европейское издание Politico со ссылкой на телеграмму госдепартамента США.

Издание пишет, что Валтонен обсудила вопрос гарантий безопасностей для Украины с членами Палаты представителей США 19 января.
Валтонен посчитала, что сравнение гарантий безопасности для Украины с пятой статьей НАТО может «подорвать положение о взаимной обороне, лежащее в основе альянса».

«Она предупредила, что это может привести к смешиванию гарантий безопасности по аналогии с пятой статьей НАТО с любыми двухсторонними обещаниями, данными Украине. В телеграмме также цитируются ее слова о необходимости создания «защитного барьера» между НАТО и будущими гарантиями безопасности для Украины», — пишет Politico.

Также в телеграмме сказано, что министр обороны Финляндии высказал «аналогичные соображения» на более поздней встрече.

По словам бывшего сотрудника НАТО Эдварда Вронга, одна из потенциальных проблем использования формулировки о пятой статье заключается в том, что она подразумевает «участие НАТО», которое «не является частью ни одного из предложенных соглашений».

В декабре 2025 года канцлер Германии Фридрих Мерц рассказывал, что США и ЕС обязались дать Украине гарантии безопасности по аналогии с пятой статьей Устава НАТО после завершения конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский среди ключевых гарантий безопасности со стороны европейских союзников и США назвал формат пятой статьи НАТО о коллективной обороне и армию численностью не менее 800 тысяч человек. Также он говорил о том, что после перемирия на Украине нужно разместить европейские войска.

В январе 2026 года представитель Киева в НАТО Алена Гетьманчук отметила, что НАТО привлечен к проработке гарантий безопасности для Украины.

Ранее сообщалось о подготовке Европой альтернативы статьи НАТО о взаимной обороне.
 
