Полиция задержала открывшего стрельбу в синагоге в Питтсбурге
Открывший стрельбу в синагоге в американском городе Питтсбурге сдался властям, передает телеканал CBS Pittsburgh.
Как отмечается, полиция подтвердила информацию о задержании преступника. По предварительным данным, нападавший оказался белым мужчиной.
Также сообщается, что стрелок при нападении выкрикивал антисемитские лозунги.
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Ранее стало известно, что в результате стрельбы в синагоге погибли не менее восьми человек.
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