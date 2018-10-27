Полиция задержала открывшего стрельбу в синагоге в Питтсбурге

<img src="//img.gazeta.ru/files3/471/12037471/pittsburg-pic905-895x505-55166.jpg">

Открывший стрельбу в синагоге в американском городе Питтсбурге сдался властям, передает телеканал CBS Pittsburgh.

Как отмечается, полиция подтвердила информацию о задержании преступника. По предварительным данным, нападавший оказался белым мужчиной.

Также сообщается, что стрелок при нападении выкрикивал антисемитские лозунги.

Реклама

Ранее стало известно, что в результате стрельбы в синагоге погибли не менее восьми человек.

«Газета.Ru» следит за развитием событий в США в режиме онлайн.