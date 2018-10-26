ФБР задержало подозреваемого в причастности к рассылке взрывных устройств

Сотрудники ФБР задержали подозреваемого в причастности к рассылке посылок со взрывными устройствами, передает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Накануне американские правоохранители изъяли двенадцать подозрительных посылок, отправленных ряду американских политиков и общественных деятелей. Подозрительные посылки также пришли в офис CNN и в ресторан актера Роберта Де Ниро.

Ранее сообщалось, что экс-главе национальной разведки США прислали подозрительную посылку.