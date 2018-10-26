В Турции две женщины провалились под землю

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В городе Диярбакыр в Турции две женщины провалились под асфальт, этот момент засняли камеры видеонаблюдения. Запись была опубликована на YouTube-канале новостного агентства DHA.

На кадрах видно, что женщины остановились на улице для разговора, и в этот момент под ними провалилось асфальтированное покрытие.

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Также можно наблюдать, что на помощь пострадавшим подбежали очевидцы инцидента.

Ранее сообщалось, что на улице Большая Ордынка в Москве грузовик провалился под асфальт.