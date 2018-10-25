В ФБР раскрыли подробности о подозрительных посылках

Замдиректора ФБР Вилльям Свини сообщил, что американские правоохранители изъяли десять подозрительных посылок, отправленных ряду американских политиков и общественных деятелей, передает РИА «Новости».

При этом комиссар полиции Нью-Йорка Джеймс О'Нейл отметил, что полиция рассматривает отправления как потенциально несущие угрозу, однако прямо назвать их взрывными устройствами он отказался.

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«Десять подозрительных пакетов были обнаружены в разных местах в Нью-Йорке, Мэриленде, Флориде, Делавере и Лос-Анджелесе. На место выезжали правоохранители, каждый пакет был вывезен специалистами. Сейчас их изучают», — сказал Свини.

Он также рассказал, что некоторые посылки с подозрительными устройствами содержали порошок, который, по словам Свини, не представляет биологическую угрозу.

Ранее бывший профайлер ФБР дал психологический портрет организатора рассылки бомб в США.