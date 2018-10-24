В Нижнем Новгороде автокран упал на детский сад

Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области проводит доследственную проверку после падения автокрана на детский сад в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным СК, автокран упал на подсобное строение, расположенное на территории детского сада.

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Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время следователи работают на месте происшествия.

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