В Нижнем Новгороде автокран упал на детский сад
Следственное управление Следственного комитета России по Нижегородской области проводит доследственную проверку после падения автокрана на детский сад в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По данным СК, автокран упал на подсобное строение, расположенное на территории детского сада.
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Как отмечается, в результате инцидента никто не пострадал.
В настоящее время следователи работают на месте происшествия.
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