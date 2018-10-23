Поножовщина произошла в столовой российской антарктической станции

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о помещении под домашний арест сроком до 8 декабря инженера Арктического и антарктического НИИ Сергея Савицкого по обвинению в покушении на убийство, передает РИА «Новости».

По версии следствия, Савицкий ударил ножом в грудь сварщика станции в помещении столовой на полярной станции «Беллинсгаузен», расположенной на острове Кинг-Джордж 9 октября. Пострадавший был эвакуирован в больницу в Чили с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. Сам Савицкий был задержан в аэропорту Пулково 20 октября.

Как сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева, Савицкий не возражал против помещения под домашний арест.