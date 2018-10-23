NBC: Хашукджи встречался с братом саудовского принца в США

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хаушукджи встречался с послом Саудовской Аравии в США Халид бин Салманом за несколько месяцев до своей смерти. Об этом сообщает NBC со ссылкой на трех источников.

Саудовский посол в США приходится братом наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману.

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По данным телеканала, их встреча в Вашингтоне продлилась около получаса. Содержание беседы журналиста и посла не уточняется, однако в NBC отметили, что сам Хашукджи впоследствии описал эту встречу как «приятную».

Ранее сообщалось, что директор ЦРУ Джина Хаспел отправится в Турцию, чтобы принять участие в расследовании убийства Хашукджи.