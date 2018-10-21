Трамп призвал идущих к США мигрантов попросить убежища в Мексике
Президент США Дональд Трамп призвал мигрантов из Центральной Америки обратиться за убежищем к Мексике.
Об этом он написал в твиттере.
«В настоящее время предпринимаются все усилия, чтобы остановить натиск нелегальных мигрантов, пересекающих нашу границу на юге. Сначала люди должны обратиться за убежищем к Мексике, иначе США им откажут», — написал он.
Ранее сообщалось, что мигранты из Гватемалы, приближающиеся к границе США, прорвали забор и направились к мексиканской границе.