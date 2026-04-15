В одном из районов Алтайского края ввели режим ЧС из-за паводка

Администрация Баевского района Алтайского края, где из-за паводка подтопило 38 домов и 19 приусадебных участков, ввела режим чрезвычайно ситуации. Это говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте муниципалитета.

«Постановляю признать сложившуюся обстановку, возникшую в результате поднятия уровня воды в реках Прослаушка и Кулунда, чрезвычайной ситуацией», — указывается в документе за подписью главы района Татьяны Давыдовой.

Уточняется, что уровень воды в Кулунде составляет сейчас 613 см при критической отметке в 590 см. Пять местных жителей переехали к родным. Кроме того, подготовлен пункт временного размещения (ПВР). В поселении Прослауха подтопило два дома и шесть участков.

14 апреля в МЧС сообщили, что после паводка в городе Камень-на-Оби Алтайского края разворачивают дамбы протяженностью около 400 метров.

В МЧС уточнили, что в настоящее время в Алтайском крае подтоплены 156 жилых домов и 372 приусадебных участка. Ведется круглосуточный мониторинг ситуации. В населенном пункте Шипицыно Тальменского района работает аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по региону. Всего к ликвидации последствий паводка привлечены почти 300 человек и 110 единиц техники.

Ранее Кадыров рассказал о последствиях ливней в Чечне.