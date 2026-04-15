В Госдуме напомнили Мерцу о его деде-нацисте после слов о России

Заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о невозможности победы России на Украине говорит о том, что его предки-нацисты не разъяснили ему историю Второй мировой. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

14 апреля Мерц заявил, что Россия якобы не имеет «шансов» на победу в конфликте на Украине.  
 
«Скорее всего, именно так думал и, более того, говорил об этом публично дед Мерца, член нацистской партии и бургомистр одного из немецких городов при Гитлере. Наверное, был уверен в этом и его отец, служивший в то время в Вермахте – ровно до тех пор, пока не попал в плен к Советской армии» — сказал парламентарий.
 
По словам Журавлева, отношение к «противнику из России» должно было кардинально измениться для канцлера ФРГ, однако «видимо, маленькому Фрицу привить что-либо подобное его родственники так и не смогли».
 
«История ничему не учит, и вот теперь потомок нацистов, побежденных Советским Союзом, вновь прыгает на Россию, пыжась ее победить. Совершенно забывая, чем все закончилось в предыдущий раз – нашими войсками в Берлине и разделом Германии», — подытожил депутат.

Ранее Мерца назвали «новым Шольцем» в одном вопросе относительно Украины.

 
Теперь вы знаете
Смертность — почти 100%. Что нужно знать о бешенстве, чтобы выжить
