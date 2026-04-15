Московский студент обокрал квартиру в Красноярске по приказу мошенников

В Красноярске полиция задержала 19-летнего студента из Москвы, который по заданию телефонных мошенников вскрыл сейф в чужой квартире. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Неизвестные связались с московским студентом в конце марта. Парень продиктовал код из смс лжесотруднику службы доставки, его запугали уголовным делом за помощь недружественной стране и предложили стать «внештатным агентом».

В начале апреля ему дали первое задание — провести «обыск» в квартире в Красноярске. Куратор сам выбрал рейс и гостиницу, заботливо напоминал одеться теплее и не забыть зарядку. В Красноярске студент купил болгарку, перчатки и удлинитель. У дома его встретил подросток, который провел его в квартиру и указал на сейф, после чего ушел в другую комнату. Под непрерывным наблюдением мошенника по видеосвязи парень распилил сейф и забрал деньги и украшения. Как выяснилось, 15-летний красноярский подросток сам стал жертвой аферистов, ему тоже позвонили неизвестные, убедили, что он якобы совершил преступление, после чего он сам впустил «внештатного агента» в дом.

После этого юноша вернулся в Москву, передал наличные курьеру, а золото оставил у себя. Студента задержали оперативники. Ущерб превысил два миллиона рублей, он полностью возмещен потерпевшим. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее в Саратове мошенники заставили школьницу уйти из дома ночью.