Театр «Модерн» привезет в Петербург «Войну и мир» и «Скотный двор»

Пресс-служба театра «Модерн»

Московский драматический театр «Модерн» под руководством заслуженного артиста РФ Юрия Грымова впервые отправится на большие гастроли в Санкт-Петербург. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе театра.

На сцене Театра имени Веры Комиссаржевской с 13 по 19 мая покажут пять спектаклей, которые уже стали хитами репертуара и получили признание критиков и зрителей. В афише — «Война и мир. Русский Пьер», «Скотный двор», а также три спектакля из трилогии «Антихрист и Христос»: «Петр I», «Леонардо» и «Иуда».

«Это первые большие гастроли «Модерна» в Санкт-Петербург. Нас приглашали и ранее, но нам хотелось показать не один или два спектакля, и я рад, что сейчас в рамках гастролей мы представим сразу пять знаковых для театра масштабных постановок. Я бы хотел, чтобы практика таких гастролей в северную столицу стала для нас постоянной, и мы могли показать петербуржцам наши премьеры. Очень люблю этот город и отношусь к нему с особым трепетом», — поделился Грымов.

Помимо спектаклей, в мае Юрий Грымов представит в Петербурге авторскую арт-лекцию об эпохе Возрождения — часть цикла, в котором он рассказывает о кино, рекламе, Японии и Ренессансе.

