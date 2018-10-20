Двоих пострадавших в Керчи доставят на лечение в Москву

Еще двоих пациенток, пострадавших при стрельбе в керченском колледже, доставят на лечение в московские больницы, передает РИА «Новости».

Уточняется, что московские специалисты прилетели в Крым с целью консультирования и определения дальнейшего лечения пострадавших.

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Медицинский консилиум принял решение направить двух пациенток в медучреждения Москвы для продолжения лечения.

Ранее сообщалось, что бабушку Владислава Рослякова, устроившего стрельбу в колледже в Керчи, забрали на опрос.

Уточняется, что 76-летнюю женщину увезли из ее квартиры.