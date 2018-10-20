Вокзал во Львове эвакуировали из-за сообщения о минировании

Посетителей железнодорожного вокзала во Львове эвакуировали из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции Украины.

Отмечается, что на вокзал выехали эксперты-взрывотехники и оперативно-следственная группа. Всего с вокзала были эвакуированы 800 человек.

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«Были эвакуированы около 800 человек персонала и пассажиров. Правоохранители тщательно обследовали здание вокзала и прилегающую к нему территорию — взрывоопасных предметов не обнаружено», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что аэропорт Якутска эвакуировали из-за дымовой шашки.