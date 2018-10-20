В Саудовской Аравии по делу о гибели Хашукджи задержали 18 человек

В саудовской Аравии генпрокурор Сауд аль-Муаджиб заявил, что по делу о гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи задержаны 18 человек, передает РИА «Новости».

По словам аль-Муаджиба, все причастные к смерти Хашукджи будут привлечены к ответственности.

Реклама

«Продолжаются следственные мероприятия с задержанными, число которых составило 18 человек», — сказал аль-Муаджиб.

Он добавил, что все задержанные являются подданными Саудовской Аравии.

Ранее американский президент Дональд Трамп отреагировал на заявление саудовской генпрокуратуры о смерти журналиста Джамаля Хашукджи.